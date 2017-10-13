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13.10.2017 13:42

Глава Samsung Electronics объявил о своем уходе

 

Вице-председатель совета директоров корпорации Samsung Electronics Квон О Хюн объявил о своем уходе из компании. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что О Хюн не будет переизбираться после истечения срока его полномочий в марте 2018 года, пишет «Газета.Ru».

«Я долго и упорно думал о том, чтобы однажды покинуть свой пост. Это было непростое решение, но я чувствую, что больше не могу его откладывать. В то время как мы столкнулись с беспрецедентным кризисом, я верю, что теперь пришла пора для компании начать сначала», — приводятся слова О Хюна.

Квон О Хюн родился 15 октября 1952 года в Южной Корее. В 1975 году он получил степень бакалавра по специальности «электронная инженерия» в Сеульском национальном университете, затем степень магистра в Корейском институте перспективных научных исследований и технологий, а также степень доктора в Стэнфордском университете по той же специальности.

С мая 2008 года по настоящее время он занимает должность президента подразделения полупроводниковых технологий (Device Solutions), а с декабря 2011-го — вице-президента Samsung.

В августе суд центрального округа Сеула приговорил к пяти годам тюремного заключения фактического главу компании Samsung Ли Чжэ Ёна за взяточничество.


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