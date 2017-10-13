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16.10.2017 10:00

Как собрать мощный компьютер: советы специалистов «КЕЙ»

Как собрать мощный компьютер: советы специалистов «КЕЙ»
Компания КЕЙ

Процессоры, материнские платы, память, видеокарты – специалисты компании «КЕЙ» делятся советами по выбору комплектующих для вашего ПК. 

Процессоры

Рынок центральных процессоров (ЦП) представлен всего двумя производителями: Intel и AMD. Поэтому выбор сделать просто – определяемся с ценой и подбираем модель. Процессор средней ценовой категории позволит забыть об апгрейде на несколько лет. У Intel это модели Core i3 или Core i5, у AMD – Athlon X4, A6, A8 или A10 и A12. Для тех, кому необходим ЦП помощнее, мы рекомендуем обратить внимание на Core i7 или FX от AMD. По-настоящему топовый компьютер позволят собрать Core i9 или Ryzen

Материнские платы

Модель материнской платы определяется типом сокета процессора, то есть его разъемами. Производительность – зависит от чипсета. Самые популярные чипсеты: AMD 970 – для AMD FX с возможностью разгона, AMD 990X/990FX – флагманские чипсеты для AMD FX, AMD B350 – чипсет для AMD Ryzen с возможностью разгона, AMD X370 – топовый чипсет для разогнанного AMD Ryzen.

Intel также предлагает различные модели: из бюджетной серии – Intel H110 для IntelCore, Pentium и Celeron, из средней – Intel B150/250 с возможностью разгона, Intel Z170/270 с разгоном, поддержкой нескольких видеокарт и усиленной системой питания.

Память

Малопроизводительные процессоры и системные платы могут превратить покупку памяти в бесполезную трату денег. Поэтому не стоит слишком торопиться с выбором. На наш взгляд, оптимальным вариантом является DDR4, которая работает на частотах 2133 -  4266 МГц.

Видеокарты

Сначала определитесь, какая производительность в играх вас устроит. Учтите, что при разрешении монитора в 2К и выше потребуется более мощная видеокарта.

Принцип «чем дороже – тем лучше» с видеокартами работает безотказно. Если хотите получить частоту кадров 60 fps, то рассмотрите модели, которые вышли после GeForce GTX 1060. Это GeForce GTX 1070, а лучше – 1080, например, с жидкостным охлаждением в модификации GeForce GTX 1080 TiSeaHawk EK.

 


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