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13.10.2017 14:52

Дерево, снесшее ограду детсада в Невском районе, не могут убрать уже две недели

Поваленный ветром тополь повредил ограду детского сада и перегородил пешеходную дорожку в Невском районе Петербурга. Он лежит там же, где упал, уже две недели. Убирать его должен сад, но у него на это нет денег. Учреждение рассчитывает на помощь родителей.
Дерево, снесшее ограду детсада в Невском районе, не могут убрать уже две недели

О том, что жителям Невского района уже почти две недели приходится обходить по газону поваленное дерево, а на территорию детского сада может пробраться любой желающий, «Фонтанке» рассказали читатели 13 октября. Старый тополь стоял на территории детского сада №1 на улице Антонова-Овсеенко, дом 15а. Дерево 3 октября завалил ветер, уронив часть ограды и повредив припаркованную рядом машину. Как сказали нашему изданию в детсаду, сначала от него пытался избавиться собственными силами местный завхоз, но затея была обречена на провал — распилить ствол около метра в диаметре ручной пилой невозможно, а другой в хозяйстве нет. Тогда учреждение обратилось за помощью к муниципалам, но те отказали — дерево росло на территории сада, а значит, избавляться от него силами МО —  использовать бюджетные средства не по назначению.

Дерево, снесшее ограду детсада в Невском районе, не могут убрать уже две недели

Не смогли помочь и в садово-парковом хозяйстве «Невское» – там «Фонтанке» также сказали, что тратить деньги на детсадовский тополь не могут, но зато готовы выдать учреждению порубочный билет.

В администрации Невского района тоже в курсе аварии. Там заявили, что поваленный тополь в тот же день приехали пилить представители МЧС: спасатели из-под дерева освободили машину, убрали все длинные ветки, но оставшееся основание – тоже не по их части. В итоге сейчас в саду надеются решить проблему с помощью родителей — 21 октября там пройдет субботник, и, быть может, у кого-то из пришедших найдется бензопила.

Что касается заваленного забора, то пока за дырой следят вахтер и сторож, в учреждении уверяют, что на территорию не заходит никто посторонний, а детская площадка находится в стороне, и воспитанники от упавшего тополя никак не страдают. Восстанавливать ограду также придется либо собственными силами дошкольного учреждения, либо ждать помощи от районного отдела образования.

Из чьего бюджета будет компенсирована стоимость восстановления помятой машины, придется разбираться владельцу авто. Но если дерево не было аварийным, то шансы на выплату малы.

 


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