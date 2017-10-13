В ЗакСе предложат «озеленять» чиновников

Глава фракции «Едная Россия» в Законодательном собрании Петербурга Александр Тетердинко подготовил проект по снижению требований к стажу чиновников. Как сообщает 13 октября пресс-служба депутата, документ будет внесен в парламент Северной столицы уже на следующей неделе.

Тетердинко решил взять пример с других «омолаживающихся» регионов, где новый тренд уже активно внедряется. Кроме того, накануне указ о снижении требований к стажу госслужащих подписал президент Владимир Путин.

Основываясь на этом, депутат предлагает снизить требования для высших должностей (глав комитетов Смольного, их заместителей, руководства администрации губернатора) – с 6 или 7 лет госслужбы по специальности до четырех лет. Для руководителей структурных подразделений комитетов – с четырех или пяти лет работы до двух. Для ведущих должностей госслужбы квалификационные требования Тетердинко предлагает не предъявлять. Для глав местной администрации – с пяти или шести лет до трех лет госслужбы. Для их замов и помощников – с трёх до двух лет.

«На службу должно приходить больше молодежи. Безусловно, это касается и представителей бизнеса, которые, может быть, не имеют стажа госслужбы, но имеют опыт управления бизнес-структурами. Это поможет сделать наше чиновничество более эффективным», – резюмирует Тетердинко.