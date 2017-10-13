Семь десятков сайтов с вредоносным ПО заблокировал Роскомнадзор

Ресурсы, где можно было скачать вирусы, убивающие программы на персональных компьютерах, а также ПО, с помощью которого можно было следить и подслушивать, стали недоступны для российских пользователей с середины октября.

Как сообщает пресс-служба Роскомнадзора 13 октября, по требованиям ведомства суды РФ ограничили доступ к 72 интернет-страницам. На ресурсах делились информацией о том, как создать, внедрить, распространить и использовать вредоносное программное обеспечение (ПО). С помощью вирусов и спецпрограмм также можно было получить удаленный доступ к информации любого компьютера и, соответственно, уничтожить, заблокировать, модифицировать, копировать её. А также проследить, прослушать и получить персональные данные с мобильных устройств и сайтов.