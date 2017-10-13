"Рокот" с европейским спутником стартовал из Плесецка

13 октября 2017 года в 12:27 мск с космодрома Плесецк успешно стартовала ракета космического назначения «Рокот» в составе блока ускорителей РС-18, разгонного блока «Бриз-КМ» и космического аппарата (КА) «Сентинел-5П» (Sentinel-5P). Об этом сообщает госкорпорация "Роскосмос".

"В соответствии с циклограммой полета через 319 секунд после старта ракеты-носителя орбитальный блок отделился от второй ступени РН. Дальнейшее выведение космического аппарата на расчетную орбиту обеспечивается разгонным блоком «Бриз-КМ». Отделение космического аппарата планируется в 13:46 мск", – говорится в сообщении Роскосмоса.

«Сентинел-5П» – космический аппарат, запускаемый в рамках европейской программы мониторинга окружающей среды «Коперник» (Copernicus), известной ранее как Программа глобального мониторинга в интересах охраны окружающей среды и безопасности (CMES – Global Monitoring for Environment and Security programme). «Сентинел-5П» стал вторым из запущенных ракетой-носителем «Рокот» спутников орбитальной группировки, создаваемой в рамках программы «Коперник».