"Рокот" с европейским спутником стартовал из Плесецка
13 октября 2017 года в 12:27 мск с космодрома Плесецк успешно стартовала ракета космического назначения «Рокот» в составе блока ускорителей РС-18, разгонного блока «Бриз-КМ» и космического аппарата (КА) «Сентинел-5П» (Sentinel-5P). Об этом сообщает госкорпорация "Роскосмос".
"В соответствии с циклограммой полета через 319 секунд после старта ракеты-носителя орбитальный блок отделился от второй ступени РН. Дальнейшее выведение космического аппарата на расчетную орбиту обеспечивается разгонным блоком «Бриз-КМ». Отделение космического аппарата планируется в 13:46 мск", – говорится в сообщении Роскосмоса.
«Сентинел-5П» – космический аппарат, запускаемый в рамках европейской программы мониторинга окружающей среды «Коперник» (Copernicus), известной ранее как Программа глобального мониторинга в интересах охраны окружающей среды и безопасности (CMES – Global Monitoring for Environment and Security programme). «Сентинел-5П» стал вторым из запущенных ракетой-носителем «Рокот» спутников орбитальной группировки, создаваемой в рамках программы «Коперник».
Справка:
Ракета-носитель легкого класса «Рокот» создана на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18 для обеспечения запусков космических аппаратов массой до 1,95 т на низкие околоземные орбиты по Федеральной космической и коммерческим программам. Возможности РН «Рокот» полностью отвечают задачам выведения малых и средних космических аппаратов на солнечно-синхронные и околополярные орбиты. Применение РБ «Бриз-КМ» в составе ракеты космического назначения «Рокот» позволяет реализовывать различные схемы выведения полезной нагрузки, в том числе, групповое выведение космических аппаратов на одну или несколько орбит. РН «Рокот» используется для коммерческих запусков с 2000 года, а для запусков по федеральным программам – с 2005 года. Общее количество запусков РН «Рокот», осуществленных с космодрома Плесецк (с учетом сегодняшнего пуска) - 27, из которых 7 пусков с попутной полезной нагрузкой. За прошедшие 17 лет «Рокот» вывел на орбиту свыше 65 космических аппаратов различного назначения.