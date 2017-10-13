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13.10.2017 13:16
5 Комментариев

Омолодить и уничтожить

Простоять сто лет, а потом оказаться моложе на полвека? В «мистическом Петербурге» с кадастровыми планами старинных домов случается даже невозможное.
Омолодить и уничтожить
Михаил Огнев, архив "Фонтанки"

Гневная речь спикера ЗакСа Вячеслава Макарова в адрес главного архитектора Григорьева, который якобы не защитил от «оборзевших» застройщиков старинный дом на Ропшинской, 10, заставил «Фонтанку» задуматься: а так ли исключительна эта «мерзость», которой возмущен парламентарий? Речь идет о случаях подмены в кадастровых документах даты постройки дореволюционных зданий.

Согласно городским законам, в Петербурге нельзя сносить дома, построенные до революции, если они не аварийные; а если аварийные, то после сноса они должны быть воссозданы в прежнем виде. Но странным образом некоторые дома в Петербурге теряют охранный статус. Знатоками города зафиксирован не один случай, когда проблем с дорогостоящим и невыгодным воссозданием избегают «бумажным» путем. Здания, давно известные как исторические, вдруг обретали в кадастровых паспортах советские даты постройки. А раз дом не до- а послереволюционный, то и воссоздавать его никто не требует. Иногда дату внесения изменений в кадастр удается установить, иногда нет. Но как назло, происходит это почему-то с домами на землях, приглянувшихся инвесторам под новое строительство или необходимых государству для больших инфраструктурных проектов.

В СМИ за пару лет получили громкую огласку лишь два таких два адреса: Ропшинская, 10, о котором вспомнили в ЗакСе, и Ремесленная, 3, — дом, который мешал строительству моста через остров Серный  (снесен после того, как в кадастровом паспорте 1916 год постройки был кем-то изменен на 1920-й). Но если ситуация с домом на Ремесленной стала, по крайней мере, поводом для возбуждения уголовного дела (в марте 2016 года в УМВД по Центральному району по части 3 статьи 327 УК РФ – «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов»), то на Ропшинской внимания пока не привлекла.

О том, что дом на Ропшинской снесут, стало известно в апреле этого года. Двухэтажный особняк А.И. Назимова знатокам города был известен как проект архитектора Оттона Игнатовича. Он находится в пределах зон охраны и, будучи дореволюционным зданием, подпадал под запрет сноса. Однако в декабре 2016 года в базе Росреестра дата его постройки была изменена с 1895-го на 1947 год – вероятно, по результатам экспертизы, предполагают градозащитники. После этого комитет по охране памятников (КГИОП) согласовал снос и строительство на этом месте нового жилого дома – ЖК «На Ропшинской, 10». В заключении ведомства от 15 декабря 2016 года (есть в распоряжении «Фонтанки») заявлено, что исторических зданий на участке нет.

Заказчиком проекта нового ЖК выступило то самое ООО «Шелест-сквер», которое спикер ЗакСа 11 октября так нелестно охарактеризовал. Фирма владеет участком на праве собственности. Проект разработал некий ИЦ «Стройэксперт». Интересно, что обеими компаниями – «Шелест-сквер» и «Стройэксперт» – владеют одни и те же собственники: Денис Мотуз и Глеб Архипов. Причем, судя по данным СПАРКа, «Стройэкспертов» в Петербурге по крайней мере два: в одном и том же петербургском доме, но в разных помещениях, работают ООО «ИЦ «Стройэксперт» и ООО «Испытательный центр «Стройэксперт». Глеб Архипов – гендиректор первого ООО, а Денис Мотуз – второго. В послужном списке последнего – довольно крупные контракты. Так, в 2016 году – на строительство с концерном «МПО-Гидроприбор» на 1 млрд 347 млн рублей. Есть в списке заказчиков и отделение Пенсионного фонда по Петербургу и Ленобласти, и петербургский Фонд капстроительства и реконструкции, и Главное управление обустройства войск ЗВО. А по данным газеты «Деловой Петербург», ИЦ «Стройэксперт» вообще является самым успешным в городе архитектурным бюро. Его оборот за 2015 год вдвое превышает оборот «Студии 44» известнейшего архитектора Никиты Явейна.

В поле зрения «Фонтанки» ИЦ «Стройэксперт» попадал и по другому поводу: именно эта фирма, как стало известно в августе, внезапно предложила нескольким научным институтам освободить Северный пакгауз Биржи (наб. Макарова, 2)  и выехать в другие помещения «улучшенной планировки». Ученым предложили адреса на Кременчугской улице и улице Седова – в бизнес-центрах и строящихся зданиях. Информацию об этой инициативе распространило руководство ФАНО, вызвав предсказуемый скандал в научном сообществе: «наверх» отправились депутатские запросы http://www.fontanka.ru/2017/08/10/113 и письмо Санкт-Петербургского союза ученых. Рабочая группа ФАНО вместе с учеными изучила предлагаемые помещения и признала их неподходящими для переезда.

Начинали безобидно

В градозащитном сообществе, между тем, известны и другие случаи чудесного «омоложения» столетних петербургских домов. Причем начиналось все достаточно «безобидно»: сносили постройки хотя и дореволюционные, но в советское время сильно перестроенные и утратившие какую-либо реальную историческую ценность, зачастую – с пробелами в истории и документах. По словам Дмитрия Литвинова, координатора движения «Живой Город», таков был случай с домом на Ждановской набережной: в 2015 году СМИ писали, что там снесли аварийное дореволюционное здание во дворе, принадлежавшее GS Group. «Сильно пострадало в советское время, этажность изменена, перебиты проемы. Но что здание историческое, сомнений нет. Может быть, в советский период дата была изменена», – пояснил активист. При этом лицевой корпус, бывшее производственное здание завода «Вулкан», находящийся под охраной и выходящий на Новоладожскую улицу, был сохранен и отремонтирован.

Аналогичная история могла произойти и в процессе строительства новой клиники ВМА на улице Доктора Короткова. Расчистка участка в 2015 году включала снос здания бывшего общежития по адресу: Боткинская улица, 25, литера Л, стоявшего за домом 12 по улице Комиссара Смирнова, и соседствовавшей с ним двухэтажной прачечной (литера Е) — по данным градозащитников, 1909 года постройки. Общежитие в 1960-х было перестроено и особой ценности не представляло, так же как и бывшая прачечная, однако вопросы у градозащиты вызвали кадастровые документы, согласно которым здания были отнесены к 1960-м годам (общежитие) и 1930 – 1940-м годам (прачечная). «Но опять-таки, здания были сильно перестроенные и не слишком примечательные», – уточняет Литвинов.

Продолжали как всегда

История сноса дореволюционных корпусов завода «Новый Лесснер» на Большом Сампсониевском, 66, задокументирована гораздо более четко, да и сами снесенные в 2016 году дома представляли ценность большую, нежели в описанных выше двух случаях. Всего за 5 месяцев здания «Нового Лесснера» помолодели на 13 – 14 лет; по словам Дмитрия Литвинова, он сопоставил два ответа из КГИОП, из которых следует, что в июне 2015-го два корпуса бывшего завода были датированы 1912 – 1913 годом, а в ноябре – уже 1926-м. Как сообщала «Фонтанка», в КГИОП тогда заявляли, что комитет уполномочен только выдавать положительные или отрицательные заключения на поданную документацию, а проверять или запрашивать новые данные и подтверждения не может. В 2017 году рабочая группа при КГИОП отправила проект воссоздания корпусов «Нового Лесснера» на корректировку.

Еще одна подобная история может закончиться хорошо благодаря доброй воле застройщика Setl Group, который объявил о намерении воссоздать краснокирпичные фасады и внешний облик так называемого Особняка Феликса Шопена на 25-й линии Васильевского острова. Сталепрокатный завод, находившийся здесь при Союзе, прекратил свое существование в 2006 году, а в 2008-м на градсовете впервые была рассмотрена концепция застройки этого места, перешедшего тогда в собственность финской компании Lipsanen. На тот момент ее авторы предложили сохранить здание канатного цеха и водонапорную башню Якова Чернихова, а также здание заводоуправления. Остальные исторические здания, как следовало из результатов экспертизы ООО «Вега», выполненной по заказу финского застройщика, находились в аварийном состоянии и подлежали сносу. Их снесли летом 2011 года; но затем выяснилось, что разрешения на демонтаж застройщик не получал, за что был оштрафован.

Позже проект перешел в собственность ЗАО «Лемминкяйнен рус», которое в 2015 году получило разрешение на строительство ЖК «Илматар». Затем проект продали Setl Group. Однако в 2015 году стало известно, что историко-культурная экспертиза показала: особняк Шопена построен в середине XIX века, а не в 1957 году, как гласил кадастровый паспорт. Каким образом в него внесли изменения, неясно.

«Мы предупреждали»

Другой горячей точкой, где предположительно была реализована та же схема подмены дат, в 2012 году стали несколько зданий по улице Короленко, 5, – на углу с Басковым переулком. Тогдашние владельцы участка – ООО «Домус Рент» – заявляли, что снос корпусов ведется законно, и предъявляли техпаспорта, датирующие постройки 1938 – 1972 годами. Градозащитники же утверждали, что инвестор сносил казармы и конюшни лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады, которые не были памятниками, но находились в зоне регулируемой застройки, а значит, демонтажу не подлежали. По крайней мере три дома с адресами: Короленко, дом 5, литера А, дом 5, литера З, и дом 5а, литера А, предположительно были построены до революции. Однако в ответ на дореволюционные фото, предъявленные активистами, представители инвестора отвечали, что в советские годы здания сгорели, а потом были восстановлены в точно таком же виде. То есть историческими не являются. Дореволюционная кладка тоже не заставила инвестора усомниться: собор Святого Петра в Риме тоже строился частично из камней Колизея, но это же не значит, что он на тысячу лет старше, заявляли представители бизнеса.

И наконец, Эсперова улица на Крестовском острове, известная прежде всего сносом старинного дома №7, на месте которого построили банно-прачечный комплекс для Конституционного суда, хранит следы и другого сноса — тоже оправданного записями в кадастре. Согласно записям в ЦГИА, дата постройки здания — 1909 год, возведено техником Александром Гавриловым, до революции было доходным домом. Снесено в 2015 году; на воссоздание надеяться нечего, так как по кадастровым документам дата постройки «до 1937 года». «Тоже была некая экспертиза, которая признала, что дом снесли в советское время и построили точно такой же или похожий», – рассказал Дмитрий Литвинов.

«До Ремесленной, 3, все эти случаи касались малозначительных построек, как правило. По многим из них можно было сделать опрос — насколько они исторические. Если одна стенка осталась — историческое здание или нет? Можно поспорить об этом. Изначально все безобидно начиналось, но мы предупреждали, что если эту лазейку не прикрыть, то проблема будет и дальше развиваться. Случай с домом на Ремесленной, 3, это ярко показал. Раньше это касалось тех объектов, где неспециалист, да даже и специалист, возможно, не будет уверен в ценности объекта. А теперь идут под снос настоящие памятники», – резюмировал активист.

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (5)
dddmmm
13 октября 2017 г. 16:06
Не Шелест-сквер, а шелест купюр))
amillaria
13 октября 2017 г. 15:37
nuga:
Что там охранять?Позорище,крысы,духота,вонь.
Мадам... если Зимний дворец не убирать и не ремонтировать, то и в нем будут и духота, и вонь, и крысы... пост, вообще-то, об архитектуре.)
vivich
13 октября 2017 г. 14:57
как все изящно:"был кем-то изменен", "Может быть, в советский период дата была изменена" — безлично....
nuga
13 октября 2017 г. 14:55
Почему такой пиетет перед старьём?Давно пора снести половину крысятиков доходных,оставив особняки и уникальные дома.Например,Весельная 4,Гаванская улица с аналогичными жуткими домами для работных людей.Что там охранять?Позорище,крысы,духота,вонь.И так по всему центру,особенно Техноложка,Садовая,Коломна,Чернышевская.Сносить,сносить сносить.
Венед
13 октября 2017 г. 14:34
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