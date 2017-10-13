«Распиливших» терминал и деньги петербуржцев посадили за решетку

В Петербурге отправили в колонию двух похитителей терминала оплаты. Находчивый криминальный дуэт прикинулся службой техподдержки, но от наказания все же не ушел.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Выборгский районный суд Северной столицы огласил приговор в отношении Федора Кутева и Павла Матвеева. Оба признаны виновными в том, что 17 апреля 2016 года проникли в парадную жилого дома №6 по Северному проспекту, представившись диспетчеру ЖКС "Озерки" сотрудниками ООО "Элекснет-СПб". Делая вид, что терминал самообслуживания "Москлирингцентра" стоимостью 214 800 рублей нуждается в техподдержке, они погрузили аппарат в автомобиль и были таковы. Крышку терминала распилили болгаркой тут же, в кузове. Оттуда похитили крупную сумму денег: 442 350 рублей. Таким образом, общий ущерб превысил 600 тысяч.

Найденные полицией и оказавшиеся на скамье подсудимых приятели признали вину и попросили рассмотреть дело в особом порядке. Оба отправятся в колонию общего режима: Кутев — на 2 года, Матвеев — на 2 года 3 месяца.