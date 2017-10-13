«Условия для выхода на российский рынок сейчас благоприятные»

В нынешней геополитической ситуации иностранное происхождение на российском рынке – не преимущество, уверен гендиректор Представительства финской промышленности East Office Илкка Салонен. Об инвестициях, правилах игры, перспективах и проблемах финского бизнеса в России рассказал в интервью «Фонтанке» бывший банкир с 20-летним опытом работы в России.

– Кажется, кризис в торгово-экономических отношениях наших стран пройден. Готовы ли финские компании вновь инвестировать в Россию?

– По нашим подсчётам, объём инвестиций в 2016 году составил порядка 7,7 млрд евро. В этом году вряд ли данный показатель увеличится, скорее всего, он останется на том же уровне. На данный момент финские инвесторы ожидают роста российской экономики, в частности его видимых результатов.

«East Office – Представительство финской промышленности» было cоздано в 2008 году 19 ведущими финскими корпорациями с целью усиления возможностей финского бизнеса в России. Сейчас из 25 акционеров East Office 15 имеют главный офис в Санкт-Петербурге, не считая Ленобласть, где сосредоточена деятельность такого крупного игрока как Nokian Tyres.

Илкка Салонен 20 лет проработал в России, занимал руководящие посты в Международном московском банке, Сбербанке, "Уралсибе" и других крупных финансовых компаниях. Экс-банкир, а ныне глава East Office, организации, объединяющей 25 крупнейших финских игроков на российском рынке.

– А представители каких сфер вкладывались активнее всего?

– В первую очередь должен сказать, что свою деятельность лучше всего комментируют сами компании, но все знают, что активны на российском рынке строительные компании (например, такие акционеры East Office как YIT, Bonava и SRV), а также пищевые предприятия (например, Fazer и Valio). Стоит отметить, что за 2016 и 2017 годы новых крупных игроков на российском рынке не прибавилось.

– Что нужно сделать российским властям, чтобы привлечь больше финских компаний?

– В целом на уровне предприятий на российском рынке не возникает проблем с обращением в административные органы для организации практической стороны бизнеса. Но по моим личным ощущениям, могу отметить, что в последнее время, в том числе в отношении налоговых проверок, принимаются определённые заключения, которые не соответствуют деятельности компании. Также не всегда руководство некоторых регионов выполняет те обещания, которые давало при заключении договора о намерениях. На данный момент геополитика и нынешняя власть, её решения, которые принимаются в Москве, влияют на инвестиционный климат в России в целом.

– Кто сумеет выиграть в нынешних политических и экономических условиях? Стоит ли ждать прихода новых инвесторов или, наоборот, ухода крупных финских компаний?

– На мой взгляд, большинство компаний придерживаются крайне осторожной позиции с точки зрения расширения своей деятельности в России. Я считаю, что частные непубличные компании могут быть смелее в принятии решений. С другой стороны, не думаю, что кто-то совсем уйдёт с российского рынка.

– Сейчас мы видим, как постепенно меняется структура финского бизнеса в России. Ушли такие крупные игроки как «Стокманн», Kesko продал свои сети «К-Руока» и «Интерспорт», в то же время те, кто имел своё производство на территории России, например Fazer, Valio, Huhtamäki, продолжают свою деятельность. Ensto и вовсе совсем недавно перенёс своё производство из Финляндии в Россию. Можно ли утверждать, что локализация или перенос производства – это своеобразный тренд на ближайшие несколько лет? В каких отраслях это наиболее вероятно?

– Если говорить о финских компаниях, которые ушли с рынка, то причины у всех разные. Например, Sanoma (ведущая медиагруппа в странах Северной Европы. – Прим. ред.) продала активы и ушла с рынка из-за изменений в законодательстве. В России ретейл является одной из наиболее развитых областей, и на рынке присутствуют местные игроки, такие как, например, сеть «Магнит». Я сам не занимаюсь розничной торговлей, но понимаю, что розница – это логистика, а логистика в свою очередь – это чистая прикладная математика, а мы знаем, что русские в точных науках сильны. Местные ретейлеры довольно крупные, следовательно, иностранные инвесторы должны делать серьёзные вложения, чтобы стать значимым игроком на рынке. Могу с точностью сказать, что уже занявшие свою нишу на российском рынке компании пока не собираются увеличивать объём продаж, предпочитая сохранять свою позицию.

На данный момент условия выхода на российский рынок новых игроков являются достаточно благоприятными, позволяют и стоимость аренды помещений, и расходы на рабочую силу. Я придерживаюсь мнения, что лучший момент для начала бизнеса на новой территории наступает тогда, когда наблюдается уход с рынка других компаний.

Какие сферы российской экономики интересны финским предпринимателям? Какие правила игры приходится усваивать компаниям с иностранным происхождением при организации бизнеса в России? Об этом и многом другом читайте в материале на "Фонтанке.fi".