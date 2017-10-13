ФМС и ФСКН дали ещё полгода жизни

Глава правительства России Дмитрий Медведев продлил срок ликвидации Федеральной миграционной службы (ФСКН) и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) до 1 июля 2018 года.

Соответствующее распоряжение опубликовано 13 октября на официальном портале правовой информации.

«Продлить до 1 июля 2018 года срок завершения ликвидационных мероприятий по упразднению ФМС России и ФСКН России», — говорится в тексте распоряжения.

При этом в документе не уточняется, с чем связано продление сроков.

Президент России Владимир Путин перевел Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Федеральную миграционную службу (ФМС) под контроль МВД. Изначально службы планировалось ликвидировать до 31 декабря 2016 года, однако впоследствии сроки неоднократно продлевались.