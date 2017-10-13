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13.10.2017 12:32

ВГТРК опровергает информацию о своём отказе рекламировать «Матильду»

Представители Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании прокомментировали информацию об отказе рекламировать фильм Алексея Учителя «Матильда», сообщают федеральные СМИ со ссылкой на ВГТРК 13 октября.

По словам представителей компании, ВГТРК не получала запрос на размещение рекламы кинокартины. Соответственно, отказываться было не от чего.

Ранее в ряде СМИ распространилась информация о том, что «Россия 1» и НТВ, а также Первый канал и «Пятница» отказались рекламировать «Матильду». Кроме того, сам режиссёр в рамках одного из предпремьерных показов ленты также сетовал на то, что действия депутата Госдумы Натальи Поклонской и её единомышленников лишили «Матильду» рекламы на ТВ.

Тем временем, как уже писала «Фонтанка», объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула кино», которая месяц назад заявила об отказе от проката фильма «Матильда», решила вернуть картину в расписание.

Справка:

Фильм о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской выходит на экраны вопреки возражениям Натальи Поклонской о том, что картина оскорбляет чувства верующих.

От показа оскорбительного фильма требовала отказаться и организация «Христианское государство», которая рассылала в кинотеатры письма с угрозами. Её лидеру уже предъявлено обвинение по уголовному делу о давлении на кинотеатры. Кроме того, в конце августа и в сентябре произошла серия поджогов. Сначала бутылка с зажигательной смесью полетела в окно студии «Лендок» в Петербурге, потом загорелся киноклуб в Ярославле, грузовик с газовыми баллонами въехал в здание кинотеатра в Екатеринбурге, а 11 сентября горели машины возле бизнес-центра, где работает адвокат режиссера «Матильды» Алексея Учителя.


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