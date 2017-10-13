ВГТРК опровергает информацию о своём отказе рекламировать «Матильду»

Представители Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании прокомментировали информацию об отказе рекламировать фильм Алексея Учителя «Матильда», сообщают федеральные СМИ со ссылкой на ВГТРК 13 октября.

По словам представителей компании, ВГТРК не получала запрос на размещение рекламы кинокартины. Соответственно, отказываться было не от чего.

Ранее в ряде СМИ распространилась информация о том, что «Россия 1» и НТВ, а также Первый канал и «Пятница» отказались рекламировать «Матильду». Кроме того, сам режиссёр в рамках одного из предпремьерных показов ленты также сетовал на то, что действия депутата Госдумы Натальи Поклонской и её единомышленников лишили «Матильду» рекламы на ТВ.

Тем временем, как уже писала «Фонтанка», объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула кино», которая месяц назад заявила об отказе от проката фильма «Матильда», решила вернуть картину в расписание.