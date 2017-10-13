«Эталон ЛенСпецСМУ» запускает для покупателей квартир программу Trade-in

АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») расширяет возможности для своих клиентов по реализации и покупке недвижимости и запускает программу Trade-in.

Данная программа позволяет клиенту реализовать уже имеющуюся в собственности квартиру, приобрести понравившийся новый объект и оплатить его за вырученные от продажи средства.

Для заключения договора необходимо внести первоначальный взнос в размере 5% от стоимости новой квартиры. Срок оплаты оставшихся по договору 95% устанавливается на период от 45 дней до 5 месяцев, в течение которых квартира клиента реализуется привлеченным застройщиком официальным агентством-партнером.

Если средств от продажи квартиры будет недостаточно, то клиент может воспользоваться различными программами по покупке недвижимости.

На сегодняшний день «Эталон ЛенСпецСМУ» предлагает ипотеку от более чем 20 крупнейших банков-партнеров. Кроме того, есть возможность выбрать разнообразные схемы рассрочек от застройщика. До окончания строительства дома рассрочка является беспроцентной.

Справка о ГК «Эталон»