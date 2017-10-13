УФАС Петербурга не удовлетворило жалобу на конкурс метрополитена по безопасности

Региональное управление антимонопольной службы рассмотрело жалобу на закупку системы видеонаблюдения для петербургского метрополитена. Претензии признаны необоснованными.

О результатах рассмотрения 13 октября сообщает пресс-служба петербургского УФАС. Жалобу подало ООО «Балтийский кластер», она касалась конкурса на оснащение системой интеллектуального видеонаблюдения станций «Лесная», «Горьковская» и «Петроградская». Заявителю не хватило проектной документации, размещенной на официальном портале госзакупок. Позиция заказчика состояла в том, что все необходимые данные для определения объема работ опубликованы. В общем доступе нет только конкретной информации о расположении оборудования, но это обеспечивает необходимый уровень безопасности пассажиров и сотрудников подземки. Жалоба ООО «Балтийский кластер» признана необоснованной.

Конкурс был приостановлен 10 октября. Объявили его 5 июня, максимальная стоимость — 141 млн рублей, работы необходимо выполнить до 30 ноября. Итоги аукциона предполагается подвести 16 октября.

Согласно приказу Минтранса России от 29 апреля 2011 года интеллектуальной системой видеонаблюдения должны быть оборудованы все станции метро, однако на середину апреля она была лишь на 23 из 67. В 2013 году интеллектуальный видеокомплекс установили на «Ладожской». В теории, технология позволяет идентифицировать среди пассажиров разыскиваемых преступников, чьи фотопортреты есть в базе. Опознать никого не удалось, однако еще на 14 станций выделили 570 млн рублей. Заявка на дооснащение системы включена в проект комплексной программы обеспечения безопасности на транспорте до 2020 года.