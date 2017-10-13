Крупнейшая сеть кинотеатров в России вернула в расписание «Матильду»

Объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула кино», которая ровно месяц назад заявила от отказе от проката фильма «Матильда», возвращает картину в расписание.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе сети, решение о том, что мелодраму покажут после премьеры 26 октября, было принято сегодня, 13-го числа: «Мы видим активность правоохранительных органов. Ситуация стабилизируется, и мы надеемся на обеспечение безопасности наших зрителей. Чему очень рады», – заявил представитель прокатчика.

Пока в сети не могут сказать, во всех ли 75 кинотеатрах в 28 городах России будут показывать «Матильду», – расписание еще верстается.

Напомним, «Синема Парк» и «Формула кино» отказались от ленты 13 сентября из-за угроз от организации «Христианское государство – Святая Русь». Тогда в разные кинотеатры начали поступать письма с предупреждениями о возможных поджогах и угрозе жизни посетителей. Прокатчик обратился в полицию, но уголовные дела возбуждены не были. Впрочем, МВД пришлось официально выступить с обращением к кинотеатрам, в котором ведомство обязалось охранять показы. Вскоре после заявления был задержан лидер ХГ Александр Калинин. Ему предъявлено обвинение по статье 179 УК РФ.