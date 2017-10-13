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13.10.2017 11:48

Россельхознадзор запретил белорусские помидоры с африканской родословной

Россельхознадзор в пятницу, 13 октября, сообщил о грядущем прекращении поставок помидоров из Белоруссии. Тех, что сами белорусы покупают в странах Африки и Азии.

"В связи с информацией об увеличении импорта в Республику Беларусь томатов из стран, в отношении которых президентом РФ и правительством РФ введены ограничительные меры, а также значительным увеличением поставок белорусских томатов в РФ и невозможностью достоверно определить их место производства, и одновременным увеличением поставок томатов из стран Азии и Африки (Гвинея, Йемен, Танзания, Ливан, Судан, Сирия, Джибути, Бангладеш, Замбия), в целях недопущения ввоза на территорию России запрещенной к ввозу продукции Россельхознадзор обратился к Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь с требованием прекратить с 16 октября 2017 года поставки томатов происхождением из указанных стран на территорию Российской Федерации в сопровождении белорусских реэкспортных фитосанитарных сертификатов", – так сформулировало свои претензии российское контрольное ведомство.

Ввоз этой продукции на территорию РФ допускается только через пункты пропуска на российском участке Евразийского экономического союза, в сопровождении оригиналов фитосанитарных сертификатов Гвинеи, Йемена, Танзании, Ливана, Судана, Сирии, Джибути, Бангладеш, Замбии, добавили в Россельхознадзоре.


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