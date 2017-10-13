«Сапсан» сбил подростка под Петербургом

Сотрудники транспортного следствия и полиции устанавливают обстоятельства гибели подростка, попавшего под колеса скоростного поезда между Петербургом и столицей 12 октября.

Личность погибшего устанавливается.

О ЧП на железной дороге в районе Тосно «Фонтанке» рассказали читатели. По их данным «Сапсан», который следовал из Петербурга в Москву, накануне около 10 утра сбил на перегоне парня на вид лет 14 – 16. От полученных травм он скончался.

Проводится проверка.

Отметим, что «Сапсан» может развивать скорость до 300 км/ч, однако по российским дорогам скорость поезда ограничена 250 км/ч. С начала лета под колесами скоростного поезда уже погибли 8 взрослых и один ребенок.