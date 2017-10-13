У чиновника Смольного угнали "Мерседес"

Без дорогой иномарки остался главный специалист отдела лицензионного контроля петербургского комитета по развитию предпринимательства Александр Шахрай. В сведениях о доходах и расходах чиновника за 2016 год "Фонтанка" пропавшее авто не нашла.

Как стало известно нашему изданию, в полицию Адмиралтейского района с заявлением о пропаже "Мерседес Бенц С-63" 2012 года выпуска 30-летний Шахрай обратился 12 октября. По его словам, он припарковал иномарку недалеко от работы, на Средней Подьяческой улице. К вечеру того же дня машины на месте уже не было. Сумма ущерба – почти миллион рублей. Проводится проверка.

Тем временем "Фонтанка" решила заглянуть в декларацию. За прошлый год чиновник заработал 1,9 млн рублей. Следуя сведениям о доходах и расходах за прошлый год, на чиновнике записана "БМВ х3". "Мерседеса" в документах, как и на парковочном месте в центре города, не обнаружилось. Впрочем, как сам заявил нашему изданию Александр Шахрай, иномарку он купил в текущем году, поэтому в декларации этот факт и не отражен.