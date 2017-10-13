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13.10.2017 11:18

«Уральские авиалинии» подвели итоги работы за 9 месяцев 2017 года

«Уральские авиалинии» подвели итоги работы за 9 месяцев 2017 года
Авиакомпания «Уральские авиалинии»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» рассказала о проделанной работе и результатах за 9 месяцев 2017 года. По сравнению с 2016 годом показатели выросли.

В целом с начала года «Уральские авиалинии» перевезли 6 122 117 человек (+23% к показателям 2016 года).

В период с 1 января по 30 сентября самолеты авиакомпании выполнили 41 927  рейсов: 25 467 – по России, 7 514 – по СНГ, 8 946 – за рубеж. Количество выполненных рейсов выросло на 16% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года. Пассажирооборот за 9 месяцев 2017 года составил 14 579 737 тысячи пассажирокилометров.

В сентябре услугами «Уральских авиалиний» воспользовались 889 626 пассажиров, что на 25% больше показателей сентября 2016 года. Всего за этот месяц было выполнено 5 835 рейсов, из которых 3 572  рейса по России, 898 – в страны СНГ и 1365 рейсов – в страны дальнего зарубежья.

Справка: 

Авиакомпания «Уральские авиалинии» одна из ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь-сентябрь  2017 г.

По итогам 9 месяцев 2017 года услугами авиакомпании воспользовались более 6,1 миллионов пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений.

Парк воздушных судов «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 43 авиалайнера (23 А320, 13 А321 и 7 А319). 

 


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13.10.2017 11:18

«Уральские авиалинии» подвели итоги работы за 9 месяцев 2017 года

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