Новый кино-шедевр Вуди Аллена покажут в России в декабре 2017

Вуди Аллен – «отец» интеллектуальной комедии, с тонким и скептическим юмором. Это легенда кинематографа, которого не останавливают ни нападки критиков, ни возраст, ни трудности с финансированием.

Вуди Аллен

Так, в 2017 году мир увидел очередной шедевр мэтра «Колесо чудес». Картина еще не вышла на экраны кинотеатров, однако уже имеет огромнейший успех и массу поклонников. Это очередное шедевральное творение режиссера и сценариста, которое запомнится своими эмоциями, звездным составом и, конечно же, необыкновенным сюжетом и его историей. Трейлеры к фильму уже доступны по ссылке https://www.ivi.ru/watch/ 176621/trailers.

В России премьера назначена на декабрь 2017.

Уникальный подход Вуди Аллена к съемкам новой драмы позволяет при просмотре картины почувствовать себя частью происходящего на экране. А ее сюжет, как и все предыдущие, уникален и необычен.

Очередной киношедевр займет свое место в списке режиссера и станет популярным на уровне с такими его картинами, как:

«Полночь в Париже» – тонкая сатира, добрая насмешка, изысканное послевкусие. Фильм о том, как писатель и отчаянный романтик, гуляя вместе с подружкой по Парижу, оказывается в городе 20-х годов, где здравствуют известные миру гении.

«Энни Холл» — основной триумф режиссера, рассказывающий о любви начинающей актрисы и комика-интеллектуала. Эту картину можно сравнить с песней, воспевающей все сложности и радости любви.

— основной триумф режиссера, рассказывающий о любви начинающей актрисы и комика-интеллектуала. Эту картину можно сравнить с песней, воспевающей все сложности и радости любви. «Манхэттен». После выхода картина имела просто ошеломляющий успех. Ее уникальный сюжет впечатляет и сегодня, поэтому данный фильм стоит в перечне обязательных для просмотра и находится в списке любимых у многих поклонников творений Вуди Аллена.

Этот материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.ru.