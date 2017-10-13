По делу «Хизб ут-Тахрир» в Крыму арестовали шестерых татар

Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал шестерых крымских татар, которых подозревают в причастности к террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Об этом 13 октября пишет «Медиазона» со ссылкой на крымские СМИ. Адвокат Эдем Семедляев рассказал, что его подзащитных перевозили с мешком на голове. Напомним, о задержании участников ячейки «Хизб ут-Тахрир» в местном управлении ФСБ сообщили 11 октября. Уголовное дело было возбуждено по статье 205.5 УК («организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).