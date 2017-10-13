Новая информация о выставке Securika St. Petersburg

В преддверии выставки Securika St. Petersburg организаторы выставки пообщались с участниками и задали им несколько вопросов:

Какую продукцию Вы планируете представить на выставке? Какие актуальные сегодня технические решения Вы можете предложить?

Предлагаем вниманию читателей третий обзор:

Владимир Жилинский, компания «Мипко»

Владимир Жилинский, компания «Мипко»: «На предстоящей выставке Securika St. Petersburg наша компания представит программное обеспечение для контроля за работой сотрудников на компьютерах. Наши программы позволяют руководителям организаций протоколировать деятельность подчинённых, оценивать и увеличивать их производительность, а также обеспечивать информационную безопасность организации. »

Виктор Граблин, ГПБ «Ураган»

Виктор Граблин, ГПБ «Ураган»: «Наша компания предлагает уникальные инновационные решения для охранных структур: охранное оборудование, программное обеспечение и услуги контрактного производства. На выставке мы представим приёмо-контрольные охранно-пожарные приборы и другое оборудование, предназначенное для охраны объектов.»

Сергей Хомутов, компания «ЭЛОКС-ПРОМ»

Сергей Хомутов, компания «ЭЛОКС-ПРОМ»: «На выставке мы представим продукцию марки «Силотерм» – огнезащитные герметики, краски, компаунды, теплопроводные и диэлектрические пасты. Основное отличие нашей продукции – изготовление на основе низкомолекулярного каучука, что дает нам: высокий срок службы (более 30 лет), 100% влагостойкость, стойкость к ультрафиолету, перепадам температур, нефтепродуктам, средне- и высокоагрессивным средам.»

Михаил Носик, компания «Терра-СБ»

Михаил Носик, компания «Терра-СБ»: «На выставке мы представим видеорегистраторы, видео-камеры, приемопередатчики, блоки питания, в том числе недавно появившиеся на рынке. Также мы предложим специалистам по безопасности современные решения в области видеонаблюдения.»

Информация о других участниках выставки представлена на сайте выставки.

Узнайте больше о продукции для обеспечения безопасностии получите профессиональные консультации представителей компаний-участников на выставке Securika St.Petersburg 25-27 октября 2017 года.

Для посещения выставки получите бесплатный электронный билет на сайте выставки securika-spb.ru