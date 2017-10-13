ЦБ отозвал у «УралСиба» лицензию на страхование по ОСАГО

У страховой группы «УралСиб» отозвана лицензия на осуществление страхования по ОСАГО. Об этом 13 октября сообщает официальный сайт Центробанка РФ.

«В связи с отказом акционерного общества «Страховая группа «УралСиб» от осуществления страхования по виду деятельности «обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств» ... приказываю отозвать лицензию от 14.07.2016 на осуществление страхования по виду деятельности «обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств» акционерного общества «Страховая группа «УралСиб»», – говорится в документе за подписью первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова.

В свою очередь, на сайте страховой группы сообщается, что «УралСиб» передал страховой портфель по договорам ОСАГО, ДСАГО и каско акционерному обществу «Страховая Компания Опора».

Отметим, что «УралСиб» – универсальный страховщик федерального масштаба, входит в топ-15 страховых компаний по сборам страховых премий.

Напомним, банк «УралСиб» проходит процедуру санации с 4 ноября 2015 года. Тогда владельцем 82% акций стал Владимир Коган (петербургский миллионер, в начале 2000-х возглавлявший строительтво Комплекса защитных сооружений). Расходы государства на оздоровление банка оцениваются в 81 млрд рублей.