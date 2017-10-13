Лужа, щебень и лопата – рецепт ремонта дороги из Петербурга

Житель Петербурга обратился к чиновникам: на его пути зияла внушительная яма. Подав заявление, он даже получил ответ.

Как стало известно 13 октября, мужчине прислали отчет: яма заделана, ремонт продержится до ноября 2019 года. Вместе с письмом были и фотографии, поразившие горожанина. На них запечатлен человек, который засыпает щебень в глубокую лужу, а потом небрежно работает лопатой. Ремонт, кстати, продержался куда меньше, чем рассчитывали чиновники.

Подробности и фотографии ремонтных работ – на «Водителе Петербурга».