Окурок Черчилля продали на аукционе более чем за 12 тыс. долларов

Сигара, которую не докурил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, ушла с молотка в США за 12 262 доллара.

Об этом 13 октября сообщает Newsru.com со ссылкой на аукционный дом RR Auction. Торги проходили в режиме онлайн, купил окурок «с историей» анонимный коллекционер из Флориды. Речь идет о кубинской сигаре марки La Corona, которая была сделана на заказ. Длина окурка — около 10 см.

Историческую сигару Черчилль купил 11 мая 1947 года в Париже, в аэропорту Ле-Бурже. В качестве доказательства к лоту даже приложили фотографию английского премьера из этого аэропорта с сигарой в руке. Окурок сохранил летчик Уильям Алан Тернер — он сидел за штурвалом самолета, который и доставил Черчилля из Франции в Великобританию в 1947 году.