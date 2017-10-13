В Петербурге женщина не вернулась домой после дачи показаний

Семья 46-летней местной жительницы не дождалась её дома в Красногвардейском районе, откуда она ушла на дачу показаний.

Как стало известно "Фонтанке", 12 октября с заявлением о розыске в полицию обратилась дочь потерявшейся дамы. По её словам, мать семейства, уроженка Рязани, ушла из дома на Ириновском проспекте ещё 8 октября вместе с сотрудниками правоохранительных органов. Силовики пригласили женщину на дачу показаний по факту причинения ей телесных повреждений. После процессуальных действий петербурженка покинула стены отдела, но домой так и не вернулась. Проводится проверка.