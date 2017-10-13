В Петербурге 7-балльные пробки, страдает центр

Центр Петербурга остановился утром 13 октября – скопились 7-балльные пробки. Наиболее тяжелая ситуация на Петроградской стороне. Там проблемы с движением на Каменноостровском проспекте, Троицкой набережной и Троицком мосту.

Также невозможно проехать от Петровского переулка до Петроградской набережной – длина затора 3,9 километра (пробка на 40 минут минимум).

Север традиционен – самые серьезные пробки на Приморском проспекте и улице Савушкина.

О том, где еще возникли проблемы с движением, читайте на «Водителе Петербурга».