Gett заподозрил «Яндекс.Такси» в слежке за телефонами клиентов

Онлайн-сервис заказа такси Gett обратился к главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву с просьбой изучить деятельность «Яндекс.Такси».

Об этом 13 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо Gett в ФАС. В письме представители сервиса рассказывают, что «Яндекс.Такси» с помощью скрытых функций в приложении следит за пользователями. Такие подозрения появились после жалоб пользователей. Так, один из них, Тимофей Васильев, сообщил, что после установки приложения Gett цены на услуги «Яндекса» упали.

Основатель Gett Дэйв Вайсер заявил «Ведомостям»: «Мы сильно обеспокоились, увидев пост блогера. "Яндекс" каким-то образом довольно много знает о том, что происходит на вашем мобильном устройстве, например, когда вы начинаете ездить на Gett. Попросили ФАС разобраться».

Gett даже провел собственный эксперимент — его представители размещали заказы в «Яндекс.Такси» с разных телефонов по одним адресам в одно и то же время. В результате оказалось, что если у пользователя установлен Gett, то поездка в «Яндексе» обойдется дешевле в 60% случаев. Если информация подтвердится, то речь может идти о недобросовестной конкуренции и дискриминации пользователей «Яндекса», у которых нет приложения Gett.

В «Яндекс.Такси» все обвинения в свой адрес отрицают и уверяют, что «никакого влияния на цену поездки установленные приложения, а также цвет телефона и размер его дисплея не оказывают», – приводят «Ведомости» слова представителя сервиса Владимира Исаева. В ФАС отказались комментировать ситуацию.