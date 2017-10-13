В Петербурге более 700 учеников оказались на улице из-за угрозы взрыва

Учащиеся гимназии №272 и расположенной рядом 624-ой школы были эвакуированы из-за звонков о минировании.

Как стало известно "Фонтанке", утром 12 октября заместителю директора гимназии на 8-й Красноармейской улице позвонил неизвестный. Мужской голос в трубке сообщил, что учебное заведение заминировано. Аналогичная ситуация сложилось и в близлежащей школе №624. Там тревожный вызов приняли в бухгалтерии.

Из-за угрозы взрыва в общей сложности более 700 школьников и гимназистов остались без первых уроков, поскольку были эвакуированы. Оба вызова оказались ложными – взрывные устройства не нашли.