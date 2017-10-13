"Рыбацкая" закрыта на вход
Станция Невско-Василеостровской линии подземки закрыта на вход утром 13 октября. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.
На вход"Рыбацкую" закрыли в 8.28. На выход она работает.
Станция Невско-Василеостровской линии подземки закрыта на вход утром 13 октября. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.
На вход"Рыбацкую" закрыли в 8.28. На выход она работает.
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