Законопроект о продаже лекарств через Интернет внесен в Госдуму

Минздрав России разработал и внес в Госдуму законопроект о регулировании продажи лекарств через Интернет.

Соответствующий документ размещен 13 октября на сайте правительства. Согласно законопроекту, аптечные и ветеринарные аптечные организации будут наделены правом розничной торговли безрецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом. При этом параллельно вводится запрет на такую торговлю лекарствами по рецептам.

Законопроект по плану должен вступить в силу с января следующего года. Напомним, ранее Ассоциация компаний интернет-торговли уже вносила свои предложения по организации торговли лекарствами в Интернете.