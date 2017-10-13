Смерть пары на шоссе Революции расследуют в Петербурге

Правоохранительные органы Красногвардейского района Петербурга устанавливают обстоятельства смерти двух местных жителей, чьи тела обнаружили в квартире.

Как стало известно «Фонтанке», утром 12 октября в одной из квартир дома №33, корпус 5, по шоссе Революции нашли трупы 37-летней хозяйки и ее 48-летнего сожителя. Судя по состоянию останков, пара умерла уже давно. От чего, предстоит установить судмедэкспертам.

Известно, что мужчина и женщина не работали.