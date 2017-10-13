Телеканалы отказались рекламировать «Матильду»
Российские телеканалы отказались от показа реклама фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Уже оплаченные за трансляцию деньги вернули компании-прокатчику «Каропрокат».
Об этом сообщает BBC со ссылкой на самого Учителя и свои источники. Большая часть рекламы должна была быть показана на «Первом канале» и «Пятнице». Также от рекламы отказались «Россия 1» и НТВ. Причем в 15-секундном ролике даже не было фрагмента с обнаженной грудью Кшесинской.
Причины отмены рекламной кампании Учителю не объяснили. BBC приводит слова режиссёра: «На мои вопросы, почему, мы так ответа и не получили. Получается, что частичная, но победа каких-то сил существует. Получается, что людей запугали до того, что нельзя показывать рекламу по телевидению, нельзя нас упоминать».
Справка:
Фильм о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской выходит на экраны вопреки возражениям депутата Госдумы Натальи Поклонской о том, что картина оскорбляет чувства верующих.
От показа оскорбительного фильма требовала отказаться и организация «Христианское государство», которая рассылала в кинотеатры письма с угрозами. Её лидеру уже предъявлено обвинение по уголовному делу о давлении на кинотеатры.
Кроме того, в конце августа и в сентябре произошла серия поджогов. Сначала бутылка с зажигательной смесью полетела в окно студии «Лендок» в Петербурге, потом загорелся киноклуб в Ярославле, грузовик с газовыми баллонами въехал в здание кинотеатра в Екатеринбурге, а 11 сентября горели машины возле бизнес-центра, где работает адвокат режиссера «Матильды» Алексея Учителя.