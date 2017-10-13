Телеканалы отказались рекламировать «Матильду»

Российские телеканалы отказались от показа реклама фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Уже оплаченные за трансляцию деньги вернули компании-прокатчику «Каропрокат».

Об этом сообщает BBC со ссылкой на самого Учителя и свои источники. Большая часть рекламы должна была быть показана на «Первом канале» и «Пятнице». Также от рекламы отказались «Россия 1» и НТВ. Причем в 15-секундном ролике даже не было фрагмента с обнаженной грудью Кшесинской.

Причины отмены рекламной кампании Учителю не объяснили. BBC приводит слова режиссёра: «На мои вопросы, почему, мы так ответа и не получили. Получается, что частичная, но победа каких-то сил существует. Получается, что людей запугали до того, что нельзя показывать рекламу по телевидению, нельзя нас упоминать».