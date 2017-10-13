BMW разогнался до 220, уронил грузовик и стал грудой металла в ДТП на КАД

Дождь и серьезное превышение скорости стали причиной ночной аварии на КАД 13 октября. Водитель «БМВ» разогнался до 220 км на 36-м километре внутреннего кольца. Иномарка столкнулась с самосвалом. Удар был такой силы, что пассажирская сторона «немца» превратилась в месиво, а грузовик упал на бок.

Удивительно, но водитель легковушки остался жив. Однако ему все же потребовалась помощь медиков.

Подробности и фотографии последствий ДТП – на «Водителе Петербурга».