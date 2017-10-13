СМИ: Россия сеяла ненависть в США при помощи игры Pokemon Go

Игра Pokemon Go использовалась в США, чтобы «разжечь расовую ненависть и вызвать напряженность в обществе».

Об этом сообщает телеканал CNN. По данным издания, кампания «Не стреляйте в нас» была организована и управлялась «из одного центра — тайной, связанной с Кремлем, фабрики троллей».

Название кампании намекало на лозунг «Поднимите руки, чтобы в вас не выстрелили», который стал популярен после убийства афроамериканца Майкла Брауна полицейским. Организаторы акции предлагали искать покемонов в местах, связанных с превышением власти полицией — а имена этих покемонов совпадали с именами жертв. По мнению CNN, в связке это могло вызвать «расовую напряженность».

Среди доказательств, которые приводит издание, – письмо от одного из организаторов кампании «Не стреляйте в нас» было написано на английском, однако в свойствах документа CNN обнаружил русское слово «Название» вместо «Name».