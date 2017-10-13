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13.10.2017 07:38

Госдеп вернет российские флаги, снятые с дипломатических представительств

Представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила на пресс-брифинге, что американцы готовы вернуть в Россию снятые с дипломатических представительств флаги.

 

Об этом 13 октября сообщается в официальном аккаунте американского ведомства в Facebook. «Я могу сказать, что флаги с российского дипломатического представительна в Сан-Франциско были с уважением спущены и помещены в сохранности в здание. Я думаю, что нет страны в мире, которая относится с таким уважением к своему флагу и к флагам других стран, это то, что мы принимаем всерьез. Флаг из здания в Вашингтоне был также убран и помещен в него. Российским властям сообщили, что мы сможем вернуть флаги, когда им будет удобно», - заявила Нойерт.

 

Напомним, ранее МИД России сообщал, что со зданий российский дипломатических представительств в Сан-Франциско и Вашингтоне американские власти сняли флаги. Произошедшее отечественные дипломаты назвали «кражей». Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва готовит иски к Вашингтону по этому поводу. Закрытие диппредставительств и снятие с них флагов российская сторона считает незаконными действиями.

 


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