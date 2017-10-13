Десятки человек погибли в Сирии в результате теракта

Десятки мирных жителей были убиты и ранены в результате теракта боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) на северо-востоке Сирии.

Reuters со ссылкой на Красный полумесяц Курдистана сообщает о 50 погибших. Теракт произошел в четверг рядом с населенным пунктом Абу-Фас в провинции Хасака, где подорвались три смертника за рулем заминированных автомобилей. SANA передает, что среди жертв было большое число женщин и детей, бежавших от террористов из провинции Дейр-эз-Зор.