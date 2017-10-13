Число жертв лесного пожара в Калифорнии достигло 29 человек

Природные пожары в Калифорнии унесли жизни 29 человек.

Как пишет 12 октября сообщает San Francisco Chronicle, огонь быстро распространяется. Таких крупных пожаров в штате не было в последние 84 года. Самым разрушительным в Калифорнии признан пожар в лос-анжелесском Гриффит-парке в 1933 году, в результате которого также погибли 29 человек.

Огонь уничтожил более 3,5 тыс. строений; несколько сотен людей числятся пропавшими без вести.