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13.10.2017 00:33

ЦБ привлек АСВ к санации «ФК Открытие»

Центробанк привлек сотрудников Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к оздоровлению банка «ФК Открытие».  

Соответствующий приказ размещен на сайте ЦБ и датирован 10 октября. В СМИ узнали о нем сегодня.

Согласно документу, в состав временной администрации вводится 21 сотрудник департамента реструктуризации финансовых организаций агентства. Это уже третье увеличение численности состава временной администрации, введенной ЦБ в банк «ФК Открытие». Ранее состав формировался из числа сотрудников регулятора.

К «ФК Открытие» был применен новый механизм санации. Предполагалось, что АСВ не будут привлекать к таким проектам, о чем летом 2016 года говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По информации источника РБК, знакомого с ситуацией, внеплановое привлечение сотрудников АСВ понадобилось, чтобы активизировать процесс оздоровления  банка.

Напомним, процедура оздоровления в «ФК Открытие» стартовала 29 августа. С интервалом в месяц отправился на санацию Бинбанк. Позже появилась информация о том, что два банка могут объединиться. При этом в начале октября Набиуллина охарактеризовала проблемы в российском банковском секторе как «точечные», а чуть раньше Минфин заявил, что банковский сектор России стабилен.


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