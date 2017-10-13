Портрет покойного спортивного директора «Зенита» появился в Вологде

Портрет скончавшегося в субботу спортивного директора петербургского футбольного клуба Константина Сарсании появился в центре Вологды в четверг, 12 октября. Портрет Сарсании сопровождается надписью «Спасибо за все».

Напомним, Константин Сарсания скоропостижно скончался на 50-м году жизни в субботу, 7 октября. Сарсания работал спортивным директором «Зенита» в 2007-м году и занимался строительством команды, которая выиграла первое российское золото и Еврокубка. Сарсания вернулся в «Зенит» вместе с Сергеем Фурсенко в мае 2017-го года и помог сформировать команду Роберто Манчини.