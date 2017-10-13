Минобороны: В Сирии от ИГ освободили более 92% территории

Более 92% территории Сирии освобождено от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Об этом 12 октября пишут федеральные СМИ со ссылкой на инфографику в газете «Красная звезда» — официальном печатном органе Минобороны РФ.

Также в ней отмечается, что самолеты ВКС РФ совершили более 517 боевых вылетов и уничтожили более 1260 объектов террористических группировок в Сирии за неделю.