В Барселоне на демонстрации за единство Испании произошла массовая драка

В Барселоне 12 октября, в День испанской нации, произошла массовая драка в конце демонстрации, которую проводила организация Societat Civil Catalana, выступающая за единство Каталонии с Испанией.

Об этом пишет издание La Vanguardia. По словам очевидцев, группы людей начали драться и кидать в друг друга стулья и другие объекты около популярного бара «Цюрих» на центральной площади Барселоны. Как рассказали в городском совете, в результате был легко ранен муниципальный полицейский.

Правоохранительные органы начали расследование произошедшего. В полиции предположили, что это была драка не ультраправых, а фанатов футбольных клубов.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости региона. По его итогам, 90% принявших участие в плебисците проголосовали за отделение Каталонии от Испании. Мадрид отказался признавать итоги референдума.

Каталонское правительство подписало декларацию о независимости региона 10 октября. Во время выступления глава местного правительства Карлес Пучдемон подтвердил планы отделиться от Испании, но пока он будет вести переговоры с Мадридом и призвал отложить провозглашение независимости «на несколько недель». В свою очередь, испанское правительство потребовало от Каталонии огласить свое решение до 16 октября.