На Ленинском пьяные плиточники штурмовали магазин в погоне за скидками

Два человека задержаны 12 октября за своеобразный налет на магазин итальянской плитки. Их перегар распугал продавцов и накликал вооруженную охрану.

Как стало известно «Фонтанке», полтретьего дня 12 октября в магазин на Ленинском проспекте, 147 пьяный покупатель. Ему было мало прилавков, он ломился в подсобки. Персонал заперся и нажал тревожную кнопку.

Группа охранной фирмы «Титан» подоспела до беды, и агрессор был деактивирован. Но на помощь ему летел верный собутыльник, с энергией и отчаянием не меньшими, чем у пленника. О плитке он позабыл и вгрызся в защищенных бронежилетами и шлемами охранников. Попытка отбить друга была оценена, но не зачтена, и в подъехавший полицейский уазик из 33-го отдела загрузили обоих.

Ни одна плитка не пострадала.

В «Титане» подтвердили «Фонтанке» вызов, задержание и передачу хулиганов полицейским.