Милонову вновь напомнят о депутатской этике в связи с высказываниями об ЛГБТ

Комиссия Госдумы по этике решила указать депутату Виталию Милонову на «недопустимость нарушения правил депутатской этики», получив жалобу активиста Алексея Тимошенко. Он обвинил депутата в разжигании вражды и ненависти в отношении ЛГБТ.

Ответ комиссии на обращение, опубликованное на сайте Change.org в форме петиции, Тимошенко 12 октября опубликовал на своей странице в Facebook. Глава комиссии Отари Аршба сообщил активисту, что петиция рассмотрена и Милонову укажут, что нарушать правила депутатской этики недопустимо. Такое решение, согласно тексту документа, было принято после «всестороннего и обстоятельного» рассмотрения обращения.

Поводом для создания петиции стал ряд высказываний Милонова в адрес ЛГБТ в СМИ и на публике, которые, по мнению автора, являются оскорбительными. Подписи под петицией оставили 975 человек.

Напомним, это не первый раз, когда комиссия Аршбы обращает внимание на поведение депутата – после парада на первое мая в Петербурге его действия также стали поводом для обсуждения на заседании комиссии. fontanka.ru/2017/05/26/080/