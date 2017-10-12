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12.10.2017 22:11

На Украине суд отправил обвиняемого в растрате замминистра обороны под домашний арест

Заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому 12 октября была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Его обвиняют в растрате 149 млн гривен (более 300 млн рублей). Вины чиновник не признает.

Как передает УНИАН, решение вынесла судья Соломенского райсуда Киева Владлена Лазаренко. Она отказала в удовлетворении ходатайства прокуроров Специальной антикоррупционной прокуратуры о назначении Павловскому содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 75 млн гривен.  

Согласно постановлению суда, в течение двух месяцев Павловский должен постоянно находиться по месту жительства в Житомире. Также его обязали по первому вызову прибывать к следователю, прокурору, следователю-судье, а также воздержаться от общения с другими подозреваемыми по данному уголовному производству. Он также сдать загранпаспорт и другие документы, позволяющие ему выезд за пределы территории Украины. Срок действия этого постановления – до 10 декабря текущего года.

Павловский был освобожден из-под стражи в зале суда. Он заявил журналистам, что будет подавать апелляцию на данное решение, поскольку не считает себя виновным в инкриминируемом ему преступлении.

Обвинение определится с апелляцией со своей стороны, когда получит полный текст решения.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура выявили коррупционную схему растраты более 149 млн грн государственных средств при закупке топлива для Минобороны.

11 октября по подозрению в причастности к совершению преступления задержали заместителя министра обороны Павловского и директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича. Еще двое подозреваемых – служащий отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и работник Департамента внутреннего аудита Минобороны.

Всем четверым инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.


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