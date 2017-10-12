США не дали делегатам Минобороны визы для участия в конференции ООН

Членам делегации министерства обороны России не выдали визы США для участия в совместной российско-китайской конференции военных в ООН.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александр Емельянов.

12 октября в ООН прошел брифинг военных России и Китая по проблематике развертывания глобальной системы ПРО США. По словам Емельянова, для участия в данном брифинге планировалась делегация Генерального штаба вооруженных сил РФ под руководством советника-начальника генерального штаба вооруженных сил РФ первого заместителя министра обороны РФ генерал-лейтенанта Третьяка.

«Однако местная сторона всей делегации генерального штаба вооруженных сил РФ, включая генерал-лейтенанта Третьяка, въездную визу на территорию США не оформила», — заявил Емельянов.