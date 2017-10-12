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12.10.2017 21:34

Израиль решил выйти из ЮНЕСКО вслед за США

Премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху поручил министерству иностранных дел подготовить выход страны из специального учреждения Организации Объединенных наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом 12 октября сообщает Reuters.

Ранее сегодня Госдеп заявил, что США выходят из ЮНЕСКО из-за того, что в организации продолжают наблюдаться антиизраильские настроения. Вашингтон также сообщил гендиректору ЮНЕСКО Ирине Боковой, что США продолжат взаимодействие с организацией в качестве внешнего наблюдателя для того, чтобы доносить до ЮНЕСКО взгляды страны по тем или иным вопросам, включая вопросы защиты объектов мирового культурного наследия, защиту свободы прессы, а также продвижение сотрудничества в области науки и образования.

«Решение не далось нам легко, и отражает озабоченность США по поводу растущих задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальных реформ в организации, а также сохранившимися антиизраильскими настроениями в ЮНЕСКО», — заявили в Госдепе.

Решение о выходе США из ЮНЕСКО вступает в силу 31 декабря 2018 года. До этого момента Штаты останутся полноценным членом организации.

Источник: RNS


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