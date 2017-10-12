Петербургские абоненты «Ростелекома» два часа не могли открыть десятки сайтов

Ряд порталов, в том числе Facebook и сайт «Фонтанки», были недоступны для всех клиентов «Ростелекома» в Петербурге – а их в городе более полумиллиона – из-за сбоя в маршрутизации вечером 12 октября.

О проблеме с доступом к нескольким десяткам сайтов «Фонтанке» рассказали читатели, которые пользуются услугами оператора. По их словам, проблемы начались около пяти вечера. Клиентам от провайдера приходили смс с предупреждением о том, что проблема нocит мaссoвый харaктeр.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Ростелекома», причиной сбоя стали неполадки в маршрутизации, из-за которых доступ к ряду сайтов действительно был ограничен около двух часов. Сейчас все системы работают исправно, что стало причиной сбоя, пока не ясно.

Напомним, «Ростелеком» – телекоммуникационная компания, с крупнейшей магистральной сетью, большая часть активов которой принадлежит государству в лице Росимущества. По данным открытых источников, в Петербурге и Ленинградской области по состоянию на начало года услугами «Ростелекома» пользовались 560 тыс. абонентов.