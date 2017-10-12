Шустряк из Выборга - теперь губернатор

Ничей парень из Выборга теперь губернатор Псковской области. 42-летнего Михаила Ведерникова долгое время не замечали выборгские. 47news выяснил, что пробиться ему помог президент Медведев, а начал он ещё до рождения "Единой России".

Ленинградская область продолжает отвоёвывать Россию своими кадрами. За год её представители, Александр Худилайнен и Вадим Потомский, возглавлявшие Калининградскую и Орловскую области, потеряли посты. Теперь в соседней Псковской области губернатором стал 42-летний уроженец Выборга Михаил Ведерников.

С учётом места рождения Ведерникова, главный вопрос, который задают те, кто хоть немного знаком с региональными реалиями — выборгский ли он. В том плане, относится ли к костяку политической элиты, владеющей территорией последние пару десятков лет. По этому поводу сразу несколько собеседников 47news в различных кругах заявили, что Ведерникова лучше не записывать в список выборгской знати.

– Но мы от него не отказываемся, он наш, – нашёлся по этому поводу глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов в беседе с корреспондентом 47news.

Для широкой общественности Ленобласти Ведерников никогда не был известен, а политиком в широком смысле и не являлся. Не сговариваясь, разные люди, знавшие его в разные годы жизни, вторили журналисту 47news одну и ту же избитую фразу: "Он сделал себя сам". Имелось в виду, что за молодым человек не наблюдалось родительского покровительства или дружеского финансирования. По крайней мере, в начале пути.

Карьера будущего губернатора Псковской области стартовала фактически вместе с Владимиром Путиным. В то время, когда "Единой России" ещё не существовало, он уже был в руководстве молодёжного крыла её предшественника, "Молодёжного единства". Товарищи, помнящие его тогда, в начале 2000-х, говорят, что он всегда нацеливался на построение политической карьеры.

– По уровню активности он напоминает Александра Дрозденко, в смысле того, что не может сидеть на месте, вокруг всё бурлит, – привёл в пример депутат ЗакСа от Выборгского района Владимир Цой.

Восемь лет, до 2009 года Ведерников был муниципальным депутатом в Выборге. Те, кто помнят его в тот период, настаивают, что выборгская элита ему не помогала в становлении. Впрочем, и не мешала, хотя, он периодически сопротивлялся линии голосования. Возможно, просто не замечали. Не плохо сошёлся с не самым общительным Константином Патраевым, занимавшим в то время посты от замглавы до главы администрации района. Как говорится, для тех, кто понимает — это само по себе весьма сложно.

– Нормальный был парень. Симпатичный, умный, много не говорил, делал много по теме молодёжной политики, – добавил к этому образу Геннадий Орлов.

Занимался бизнесом, но в конкретную отрасль не шёл. Был директором и совладельцем туристического агентства "Балтик тур", фирмы по оптовой торговле "Термостат", рекламного агентства "Бизнес-информ", салона красоты "Гарант".

Но дела по-настоящему пошли только после того, как Ведерников вырвался из Выборга. В 2007 году стал заместителем руководителя регионального исполкома "Единой России".

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