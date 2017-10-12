Прокуратура внесла представление в адрес главы ЗакСа Вячеслава Макарова

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров получил представление от прокуратуры из-за несоблюдений требований антикоррупционного законодательства.

Как сообщает 12 октября антикоррупционный центр «Трансперенси Интернешнл», поводом для подобных мер стало обращение активистов в прокуратуру — руководитель аппарата Законодательного собрания Михаил Субботин совмещает эту должность с полномочиями депутата муниципального округа «Петровский», что запрещает закон «О государственной гражданской службе».

Кроме того, его должность отсутствует в перечне сотрудников ЗакСа, а вместе с тем нет и декларации о его доходах.

Как ранее писала «Фонтанка», прокуратура уже обращалась в ЗакС и сам муниципалитет, намереваясь проверить законность назначения Субботина. В результате проверки 3 октября на имя главы парламента, Вячеслава Макарова, было внесено представление.

Напомним, ранее из-за аналогичных нарушений мандата в МО «Чкаловское» лишилась дочь спикера Марина Лыбанева — полномочия она совмещала с должностью заместителя главы Петроградского района. Отказалась от полномочий в том же МО начальник управления материально-технического обеспечения ЗакСа Алена Кукушкина.