«Фонтанка» за 60 секунд — 12 октября

Турчак больше не главный на Псковщине. Он пошел на повышение, будет рулить партийной кассой «ЕдРа». Благодарить ему надо Олега Кашина.

В России появились новые деньги: 200 и 2000 рублей. «Горчичник» больше не в тренде.

«Кузнечный рынок» сделал ход конем — и подал заявление на приватизацию исторического здания в Кузнечном переулке. Теперь рынок на торги не выставишь — он делом занят.

Больше 250 вкусных участков и зданий в Крыму изъяты у бизнеса после присоединения к России. Только три компании дошли до Конституционного суда, чтобы отсудить свое. Борьба за Крым в разгаре.

Дорожные знаки — серьезный бизнес. Там убивают.

Война с китайским треугольником идет на килограммы. В «янтарном» магазине на Лермонтовском изъяли 10 кг украшений.

В Петербурге теперь есть не только резиновые квартиры, но и бездонные хостелы. Там живет больше мигрантов, чем стоит коек.

А на экранах – «Аритмия», новый фильм Бориса Хлебникова, неожиданно ставший хитом. Ни одна лента отечественного производства не встречала у сообщества и у публики настолько нежного приема. Кажется, всё дело в том, что зритель истосковался по человеческому теплу и простым историям.